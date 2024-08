Carel Industries, upgrade di Equita con taglio target price

Equita

CAREL Industries

(Teleborsa) -ha migliorato a "" da "Hold" lasul titolo, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione, abbassando al contempo ilper azione dai precedenti 21 euro.Dopo la sottoperformance (YTD -34%), è arrivato l'upgrade per:(con la riduzione di stime di oggi, il rischio di ulteriori tagli è ora meno evidente anche alla luce dei primi segnali tangibili di recupero del mondo Refrigerazione e alla normalizzazione degli stock nei principali mercati (ex HPS);(intatti, con Carel che continua a offrire esposizione a un ombrello di trend strutturali: 1) Data centres, 2) Pompe di calore 3) Efficientamento energetico del mondo Food Retail; l'può ripartire, con la struttura finanziaria di Carel che è molto solida - praticamente cash-neutral al 2023 ex IFRS 16 - e l'aspettativa che Carel torni a effettuare operazioni bolt-on M&A nel mondo componentistica/servizi, dove il track-record è buono.