Gruppo FS, Claudia Gerini accende l'estate su La Freccia di Agosto e Settembre

(Teleborsa) -è l’augurio che apre questo numero della Freccia, che abbraccia eccezionalmente due mesi e sceglie come volto di copertina. L’attrice e regista romana sarà protagonista del thriller Il corpo, in uscita a novembre, ee porta in scena attori e attrici con disabilità.Puntano alla valorizzazione della diversità anche isettembre portano su un palcoscenico mondiale storie di perseveranza e dedizione.Parla di resilienza la scrittricevincitrice del Premio Strega 2024 con il romanzo L’età fragile, che racconta il suo rapporto viscerale con la scrittura e il legame indissolubile con l’Abruzzo. Mentre l’attore Filippo Scicchitano ripercorre la sua carriera nel mondo del cinema e della televisione cominciata un po’ per caso., ampio spazio è dedicato ai luoghi più belli d’Italia raccontati con uno sguardo inedito: si parte dalla zona sud del Lago Maggiore, che stupisce con discrezione grazie a sentieri panoramici e tesori medievali, si passa per l’Isola d’Elba, tra visite alle miniere sotterranee ed escursioni in barca per avvistare le balene, fino ad arrivare a Maratea, in provincia di Potenza, dove il tempo scorre con il fluire delle onde.Come sempre,, con la Mostra del cinema che porta in concorso a Venezia cinque film italiani e due mostre a Roma su Fernando Botero, pittore e scultore colombiano famoso per il suo lavoro di ricerca sulle forme e le dimensioni.Tutto questo e altro ancora su La Freccia di agosto-settembre, da sfogliare e leggere in formato digitale su