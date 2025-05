EQUITA Real Estate, Andrea Calzavacca nominato Head of Investment Advisory

EQUITA

(Teleborsa) -, società di real estate advisory nata dalla partnership tra EQUITA e un team di professionisti guidati da Silvia Rovere, CEO e fondatrice, ha annunciato l', Calzavacca si unisce al team di EQUITA Real Estate, con l'obiettivo di supportare investitori e corporate nell'analisi, strutturazione ed esecuzione di operazioni in ambito immobiliare, offrendo consulenza ad alto valore aggiunto e favorendo l'incontro di persone, capitali e opportunità per costruire relazioni di lungo termine tra tutti gli attori del mercato.Prima del suo ingresso inReal Estate è stato, arrivando a guidare le attività di Loan Advisory e, successivamente, anche quelle di Alternative Investments, sviluppando così una decennale esperienza nel mercato real estate e seguendo con successo importanti operazioni anche in settori specifici quali Secured Credit, TelCo real estate, Healthcare e Data Centers."Ringrazio Silvia ed EQUITA per la fiducia e sono felice di intraprendere questa nuova avventura professionale con dedizione e ambizione - ha commentato Calzavacca - La possibilità di combinare una forte conoscenza del settore real estate con l'approccio e la leadership di EQUITA nell'investment banking può rappresentare un grande valore aggiunto a supporto di investitori e operatori in un mercato che necessita sempre più di competenze strategiche eterogenee ed in costante evoluzione".