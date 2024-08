Prysmian sigla contratto da 600 milioni in Australia per Marinus Link

Prysmian

(Teleborsa) -del valore di, per la realizzazione di una nuova i. Questo accordo fa seguito al precedente annuncio dicomunicato a settembre 2023.è soggetto all'emissione di un avviso a procedere, previsto per. I cavi sottomarini del progetto si estenderanno per- 255 km attraverso loe i cavi terrestri per 90 km a, Victoria. La data diè previstaCon una cper la prima fase,tra i due Stati, consentendo un trasferimento efficiente dalle aree in cui l'energia rinnovabile viene generata a quelle in cui è necessaria. Il progetto aiuterà l'Australia a raggiungere i suoi obiettivi dirisparmiando fino a 70 milioni di tonnellate di CO2 equivalente entro il 2050.(High Voltage Direct Current), costituito da cavi unipolari da 320 kV con isolamento in XLPE e armatura singola che coprirà sia le sezioni sottomarine sia quelle terrestri. Prysmian fornirà inoltre uncompletamente integrato. Ipresso il centro di eccellenza di Prysmian, mentre isaranno prodotti. Le operazioni di installazione verranno effettuate con la nave posacavi da record di Prysmian, la Leonardo da Vinci.