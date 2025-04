NextGeo si aggiudica contratto per 10 milioni di euro da Prysmian

Next Geosolutions Europe

(Teleborsa) -(NextGeo), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore, si è aggiudicata un, relativo esclusivamente alla fase di identificazione - e che esclude componenti variabili e/o opzionali, nonché eventuali attività di bonifica - da parte di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni.Il contratto riguarda l'esecuzione di attività di pUXO Identification & Clearance (ID&C), nelle acque tedesche, nella Zona Economica Esclusiva (EEZ) della Germania, e nelle acque olandesi,, un cavo sottomarino ad alta tensione, che darà vita al primo collegamento diretto per la trasmissione di energia tra il Regno Unito e la Germania.L'esecuzione delle attività è prevista tra il Q2 ed il Q3 2025 e, una dedicata alle operazioni offshore e una alle attività nearshore. Nel corso delle operazioni, qualora venissero individuati potenziali ordigni bellici, potrebbero rendersi necessarie ulteriori indagini per valutarne la natura e determinare l'eventuale necessità di ulteriori interventi."Quello delle UXO survey rappresenta un segmento strategico, in cui NextGeo ha sviluppato una solida esperienza - ha commentato il- Questa aggiudicazione rafforza la nostra presenza nel mercato europeo e conferma la nostra capacità di fornire dati affidabili a supporto di installazioni offshore complesse e in contesti particolarmente sensibili".