Tinexta fissa a 3,15 euro il prezzo dell'OPA su Defence Tech

Defence Tech

Tinexta

(Teleborsa) - Con riferimento allasulla totalità delle azioni diha comunicato che nel corso dell'odierno Consiglio di Amministrazione sono state esaminate le risultanze dell'analisi aventi ad oggetto gli sviluppi industriali e commerciali di Defence Tech degli ultimi mesi, oltre che gli ulteriori potenziali benefici derivanti dall'appartenenza di Defence Tech al Gruppo Tinexta.Ad esito di tale esame è stato deliberato di promuovere l'OPA ad un, si legge in una nota della società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing.Tale corrispettivo esprime unrispetto a 2,74 euro per azione, ossia il prezzo per l'acquisto delle azioni di Comunimpresa e GE.DA Europe a esito dell'esecizio della opzione call.Si prevede che il trasferimento delle azioni Defence Tech oggetto dell'opzione call, che determinerà il sorgere dell'obbligo di OPA avrà luogo in data2024.