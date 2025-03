Tinexta, utile in calo nel 2024. Dividendo di 0,30 euro

Tinexta

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, ha chiuso ilconpari a 455 milioni di euro (+15%), mentre l'si è attestato a 110,8 milioni di euro (+7,7%) e l'a 24,9 milioni di euro (-26,5%).a 321,8 milioni (vs 102,0 milioni al 31 dicembre 2023) con un rapporto di indebitamento (PFN/EBITDA Adj.) pari a 2,79x (pro forma)."Il 2024 è stato per Tinexta, proseguendo l'ampliamento dimensionale del Gruppo - ha detto l'- Complessivamente l'anno si chiude con ricavi ed EBITDA in crescita rispetto all'esercizio precedente. Molto positiva la performance della BU Digital Trust, mentre il quadro normativo in Italia, con particolare riferimento a Industria 5.0, e quello politico in Francia hanno limitato la performance della BU Business Innovation. La BU Cyber ha completato l'integrazione delle sue attività, con l'obiettivo di rafforzare il proprio posizionamento come polo di competenze nel mercato domestico. L'outlook 2025 è focalizzato sul continuo potenziamento dell'offerta in tutti gli ambiti di attività, su un ulteriore crescita dei ricavi nonchè sul miglioramento della leva operativa".Il gruppoche i ricavi consolidati, che includono Defence Tech e Lenovys per 12 mesi, crescano tra l'11% ed il 13% rispetto al 2024 (7-9% su base organica), con un EBITDA Adjusted in crescita tra il 15% ed il 17% (10-12% su base organica). Il rapporto di indebitamento (PFN/EBITDA Adjusted) è atteso attestarsi a fine 2025 tra 2,2x e 2,4x dopo aver distribuito i dividendi proposti in data odierna dal Consiglio di Amministrazione, nonché beneficiando della sopracitata crescita dell'EBITDA Adjusted, di investimenti operativi significativamente inferiori al picco registrato nel 2024 e imposte versate in contrazione.Il consiglio di amministrazione ha approvato la proposta di distribuire unpari a 0,30 euro per ognuna delle azioni in circolazione, escluse quindi le azioni proprie, pari a complessivi 13,8 milioni di euro sulla base delle azioni in circolazione alla data del presente consiglio di amministrazione con un incremento delpari ora al 55%.