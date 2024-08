Continental valuta spin-off e successiva quotazione del settore Automotive

Continental

(Teleborsa) - Dopo la revisione strategica, il Consiglio esecutivo diha deciso di valutare in dettaglio uno. Lo si legge in una nota del colosso tedesco degli pneumatici, che sottolinea come i passaggi necessari per l'implementazione saranno preparati parallelamente.Come risultato dello spin-off, il settore Automotive non farebbe più parte del gruppo Continental. GliAutomotive. Anche il settore Contract Manufacturing farebbe parte della transazione.L'obiettivo di uno spin-off è quello didei due gruppi separati.Si prevede che il Consiglio esecutivo. Fatte salve le corrispondenti risoluzioni del Consiglio esecutivo e del Consiglio di sorveglianza, il potenziale spin-off potrebbe essere sottoposto all'approvazione all'assemblea annuale degli azionisti di Continental il 25 aprile 2025. In caso di approvazione, l'obiettivo è di finalizzare lo spin-off entro la fine del 2025.