S&P Global annuncia spin-off e quotazione in Borsa del segmento Mobility

S&P Global

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nel campo dei dati finanziari e dei rating, ha annunciato l'intenzione attuare uno, che diventerà una società quotata indipendente."S&P Global è un'azienda leader nel fornire informazioni essenziali con una comprovata storia di solide performance finanziarie e crescita duratura - ha dichiaratodi S&P Global - La separazione di Mobility ci consentirà di continuare a concentrarci sulle nostre attività principali e di perseguire la nostra strategia di crescita".S&P Global continuerà a essere un fornitore leader di rating del credito, benchmark, analisi e soluzioni per il flusso di lavoro e sarà composta dalle sue: S&P Global Market Intelligence, S&P Global Ratings, S&P Global Commodity Insights e S&P Dow Jones Indices.S&P Global prevede di fornire maggiori informazioni sulla sua strategia pluriennale in occasione di un Investor Day, previsto per il 13 novembre 2025. S&P Global prevede di completare la separazioneMobility è un'azienda leader nel settore dei dati e della tecnologia automobilistica con tre divisioni: Vendita e Assistenza Veicoli Usati (incluso CARFAX), Pianificazione Strategia e Prodotto e Vendita e Marketing Veicoli Nuovi. Nell'anno fiscale 2024, il segmento Mobility ha generato undi 1,6 miliardi di dollari, con un aumento annuo di circa l'8%.