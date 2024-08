eVISO, contratto di oltre 2 milioni di metri cubi di gas con utenza industriale

eVISO

(Teleborsa) -- società COMMOD-TECH, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele) – ha siglato un contratto di fornitura gas con una primaria azienda industriale per un ammontare di oltre 2 milioni di metri cubi annuali equivalenti a un fatturato annuo pari a circa a 1,6 milioni di euro.Nell'anno fiscale 2022/2023, eVISO ha erogato 1.7 Mmc di gas in 12 mesi, volumi cresciuti a 3.6 Mmc nei 9 mesi da luglio 2023 a marzo 2024. A maggio 2024, i volumi di gas abbinati ad eVISO erano 5.5 Mmc.Il contratto siglato oggi è quindi significativo sia perché si rivolge ad utenti gasivori, un nuovo segmento rispetto agli utenti domestici e PMI serviti finora, sia per la dimensione in quanto superiore a quanto consegnato nell’intero anno fiscale 2022/2023.