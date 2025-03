eVISO lancia piattaforma digitale CORTEX GAS

eVISO

(Teleborsa) -, società quotata all’EGM che gestisce una infrastruttura di intelligenza artificiale nel settore del commercio delle materie prime, annuncia il, la nuova estensione della piattaforma digitale CORTEX, già applicata con successo all'energia elettrica.La piattaforma CORTEX GAS è stata progettata(attivazione e posa di un contatore, voltura, modifica impianto, etc.) relative al gas, offrendo ai resellers forniti da eVISO un. Attraverso questo portale, i resellers possono caricare e gestire le pratiche relative a qualsiasi PDR, accelerando il flusso delle operazioni e migliorando l’efficienza. La piattaforma consente a eVISO di interfacciarsi con la maggior parte dei distributori eseguendo l’operazione richiesta e restituendo la risposta ai resellers, garantendo un flusso continuo e automatizzato.Nel periodo 2023/2024, lenel canale direttosu 21.025 punti in prelievo a giugno 2024 (19%), mentre nel segmentosono staterispetto ai 179.791 punti in prelievo in fornitura a giugno 2024 (26%)., dati interni indicano che le pratiche accessorie pre CORTEX GASe.La piattaforma CORTEX GAS lanciata oggi ènel segmento gas, rispetto alle poche centinaia gestite sino ad oggi, assicurando efficienza e automazione nel processo.