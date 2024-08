Il settore utility italiano procede in rosso (-2,87%), perde molto Alerion Clean Power

comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

grande capitalizzazione

ERG

Hera

Terna

mid-cap

Alerion Clean Power

IREN

Acea

(Teleborsa) - Chiusura in rosso per ila dispetto dell'andamento cautamente rialzista evidenziato dall'Ilha terminato la seduta a quota 35.544,1 con un ribasso del 2,87%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'chiude in rialzo a 378, dopo aver avviato la seduta a 378.Tra le azioni italiane adell'indice utility, pesante, che chiude gli scambi con un -4,77%.Scende sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 4,01%.Risultato negativo per, con una flessione del 2,71%.Tra leitaliane, seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,59%.Ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione del 2,25% sui valori precedenti.Composto ribasso per, in flessione dell'1,57% sui valori precedenti.