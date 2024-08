OPA Medica, raggiunta la soglia del 90%. Verso il delisting

Medica

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistopromossa sulle azioni ordinarie di, azienda attiva nel settore biomedicale e del MedTech e quotata su Euronext Growth Milan, l'offerente ha comunicato che allarisultano portate in adesione 746.400 azioni, pari al 17,67% del capitale sociale e all'88,05% delle azioni oggetto dell'offerta, per un controvalore complessivo di 22.392.000 euro.L'offerente e le persone che agiscono di concerto verrebbero quindi a detenere complessive 4.122.000 Azioni, pari alsociale.Non avrà luogo la riapertura dei termini. Si sono verificati i presupposti di legge per l'esercizio dele dell'delle rimanenti 101.250 azioni, pari al 2,39% circa del capitale sociale.Si prevede che, subordinatamente all'avveramento (o alla rinuncia) delle condizioni dell'offerta, la sospensione delle azioni dalle negoziazioni potrà essere disposta per le sedute del 12 e del 13 agosto 2024 e lacon effetto dal 14 agosto 2024.