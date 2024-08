WIIT, nuovo contratto quinquennale da 1,9 milioni per servizi Secure Cloud

WIIT

(Teleborsa) -, uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese, focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di Hybrid e Hosted Private Cloud per le applicazioni critiche, ha siglato un nuovo contratto quinquennale del valore di circa 1,9 milioni di euro, di cui 1 milione di euro destinati a nuovi servizi Premium Cloud.L’accordocon un’importante realtà europea specializzata nell’ambito della tutela della proprietà intellettuale attraverso l’estensione del perimetro dei servizi e l’adozione del modello Secure Cloud.Il Cliente ha scelto WIIT, per i prossimi cinque anni, confermando la partnership già consolidata negli anni per i servizi di Disaster Recovery che, combinati con soluzioni SW-Based per reti geografiche, garantiscono la protezione dei propri dati e dei processi per le sedi in Italia e Francia.