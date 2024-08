Banco BPM, Castagna: conti solidi, consentono di alzare la guidance

Banco BPM

(Teleborsa) -ha realizzato "un solido insieme di risultati che portano a un doppio rialzo della guidance sia in termini di utile per azione che in termini di interim dividend, grazie sia a un utile adjusted cresciuto del 19% a 776 milioni di euro, sopra la traiettoria del piano strategico che a una crescita molto promettente del Cet1 al 15,2%, livello record dalla fusione e ben al di sopra delle linee strategiche del piano". Lo ha detto il, aprendo la conference call sui risultati semestrali della banca.