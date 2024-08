Caterpillar corre a Wall Street dopo la trimestrale

Caterpillar

(Teleborsa) - Rialzo marcato per, che tratta in utile del 3,42% sui valori precedenti, dopo aver alzato il velo sulla trimestrale che ha evidenziato un utile in aumento e vendite in calo nel secondo trimestreLo scenario su base settimanale delrileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 315,6 USD. Prima resistenza a 334,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 303,6.