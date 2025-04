Debole il mercato americano con focus sulla stagione delle trimestrali

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,38%, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 5.397 punti. Senza direzione il(+0,18%); come pure, pressoché invariato l'(-0,16%).ha annunciato dopo la chiusura del mercato che avrà un addebito trimestrale di 5,5 miliardi di dollari relativo all'esportazione delle sue unità di elaborazione grafica H2O in Cina e in altri paesi. Mercoledì è un altro giorno importante per la, con aziende come, U.S. Bancorp epronte a pubblicare i risultati.Risultato negativo a Wall Street per tutti idell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,80%),(-0,69%) e(-0,67%).Tra i(+0,97%),(+0,78%) e(+0,69%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,09%.Calo deciso per, che segna un -2,36%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,26%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,57%.Al top tra i, si posizionano(+4,83%),(+3,99%),(+3,73%) e(+3,11%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,66%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,59%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,30%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,26%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,1%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 1,4%; preced. 0,2%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 1,4%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,7%)16:00: Vendite industria, mensile (preced. -0,8%)16:00: Scorte industria, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)16:00: Indice NAHB (atteso 38 punti; preced. 39 punti).