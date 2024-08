Interpump, utile secondo trimestre scende a 62,5 milioni di euro. Vendite -7,2%

Interpump

(Teleborsa) -, gruppo che fa parte del FTSE MIB ed è attivo nella produzione di pompe ad acqua e nel settore oleodinamico, ha chiuso ildel 2024 conpari a 549,8 milioni di euro, -7,2% rispetto al secondo trimestre 2023 (-9,5% su base organica). L'è stato pari a 124,6 milioni di euro, -14,5%, con undel 22,7%, rispetto al 24,6% del corrispondente periodo del 2023 (-12,8% con una marginalità del 22,8% rispetto al 23,7% su base organica ed escludendo il provento non ricorrente registrato nel secondo trimestre 2023). L'consolidato è stato pari a 62,5 milioni di euro, -24,2%.Al 30 giugno 2024 laè pari ai 516,8 milioni di euro, rispetto ai 486,5 milioni di euro al 31 dicembre 20238. Glisono stati pari a 76,8 milioni di euro, mentre 81,1 milioni di euro sono stati dedicati all'"Siamoper i risultati del secondo trimestre - ha commentato il- Il 2024 è iniziato con una visibilità scarsa o quasi nulla, nel secondo trimestre il quadro di complessità generale non ha registrato segni di ripresa mentre alcuni mercati specifici di riferimento hanno segnato un rallentamento marcato. In un quadro di questo genere, il nostro Gruppo ha riconfermato la sua capacità di resilienza dove la diversificazione per prodotto e per territorio ha mediato il risultato"."Per gli elementi a oggi in nostro possesso,in corso d'anno e pertanto ci attendiamo che il fatturato registrerà una modesta contrazione nell'ordine di un "high single digit" mentre l'EBITDA manterrà il suo livello di eccellenza e si attesterà nell'intorno del 23% sul fatturato", ha aggiunto.