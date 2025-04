BasicNet, fatturato primo trimestre scende a 98,3 milioni di euro

BasicNet

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport e per il tempo libero, ha chiuso ilconconsolidato pari a 98,3 milioni di euro (101,6 milioni al 31 marzo 2024, -3,3%), che include: royalties dai licenziatari commerciali e produttivi pari a 16,1 milioni di euro (+23,9%); vendite dirette pari a 81,9 milioni di euro (-7,1%).Le, sviluppate nel Mondo dal Network, sono pari a 268,8 milioni di euro, che si confrontano con i 261,2 milioni dei primi tre mesi dello scorso esercizio (+2,9%) così ripartite: vendite dei licenziatari commerciali e dirette di 203,2 milioni di euro (+2,6%); vendite dei licenziatari produttivi di 65,6 milioni di euro (+4%). Le vendite dei licenziatari commerciali e dirette registrano una crescita del 4,6% in Europa. Le vendite nelle altre regioni crescono del 3,3% in Asia e Oceania, del 7,0% in Medio Oriente e Africa, mentre le Americhe registrano un rallentamento del 27,7%.L'è pari a 12,7 milioni di euro (12,4 milioni al 31 marzo 2024, +2,2%),è pari a 7,5 milioni di euro (8,2 milioni nei primi tre mesi del 2024, -7,5%), dopo aver stanziato ammortamenti dei beni materiali e immateriali per 2,5 milioni di euro e ammortamenti dei diritti d’uso per 2,6 milioni di euro, in crescita per le nuove aperture nell’ambito dello sviluppo del settore retail.Laverso banche, inclusiva degli effetti della vendita della partecipazione in KWay, è positiva per 64 milioni di euro (-90,8 milioni al 31 dicembre 2024), la posizione finanziaria netta è positiva a 7,2 milioni di euro (-142 milioni del 31 dicembre 2024).