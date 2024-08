Adventure chiude in rialzo del 57,5% il primo giorno a Piazza Affari

Adventure

(Teleborsa) -, società proprietaria del portale ameconviene.it e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, ha chiuso ilcon un. Le azioni hanno terminato la prima seduta su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, aper azione, rispetto a un prezzo di collocamento di 2 euro (al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza), raggiungendo una capitalizzazione di oltre 22 milioni di euro.Ildel primo giorno a Piazza Affari è stato di circa 60 mila euro, con 13conclusi e 20.000 azioni passate di mano. Il prezzo ha oscillato tra un minimo di 3,00 euro (segnato quando è entrata in contrattazione verso le 16) e un massimo di 3,15 (segnato alle 16.15, ultimo prezzo battuto).Adventure rappresenta lasu Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Si tratta della trentatreesima ammissione del 2024 su