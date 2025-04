Adventure, margini 2024 in calo con spese IPO e M&A. Ricavi +39%

Adventure

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, ha chiuso ilconpari a 11,22 milioni di euro, in aumento del 39% rispetto all'esercizio precedente (8,07 milioni). Questo incremento riflette l'espansione delle attività core, trainata dal rafforzamento della presenza sul mercato e dal consolidamento dei canali digitali.L'si attesta a 2,08 milioni di euro, con una marginalità sul fatturato pari al 19%. La rettifica dell'EBITDA deriva dall'impatto di costi non ricorrenti pari a 0,43 milioni dovuti in parte ai costi di quotazione che non hanno concorso alla riduzione del patrimonio netto e ad alcuni costi professionali sostenuti nel corso del 2024 relativi all'operazione di acquisto di Primo Network, che portano l'a 1,65 milioni di euro, in calo del 7% rispetto al 2023. L'è pari a 0,06 milioni di euro, rispetto a 0,83 milioni al 31 dicembre 2023.Laaumenta da 0,60 milioni a 1,81 milioni di euro, evidenziando un maggiore utilizzo di leva finanziaria per finanziare investimenti e operazioni straordinarie."Siamo orgogliosi di aver chiuso il primo bilancio da società quotata in Borsa - ha commentato l'- Abbiamo archiviato un ulteriore anno in crescita di fatturato con importanti investimenti che saranno il motore del nostro sviluppo. Abbiamo dimostrato di saper trovare i driver giusti per la crescita e la diversificazione di mix delle diverse business unit. Al netto di costi non ricorrenti, archiviamo un ebitda adjusted ancora in crescita e con marginalità significativa. Il 2025 vedrà, tra l'altro, la messa a terra degli investimenti in marketing e delle sinergie ed esternalità positive con la neo-acquisita Primo Network".