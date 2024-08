Grandi banche italiane, utili a 6,6 miliardi nel Q2. Buon slancio continuerà

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Le) hanno registrato unneldel 2024, in aumento del 15% anno su anno (YOY) o del 10% anno su anno escludendo un impatto fiscale positivo presso MPS e oneri di ristrutturazione presso BPER nel secondo trimestre del 2024. Lo afferma Morningstar DBRS in un report sul tema, evidenziando che l'utile netto è aumentato del 10% trimestre su trimestre (QOQ) o dell'8% QOQ escludendo voci non ricorrenti in entrambi i periodi.Per ildel 2024, l'utile netto aggregato è stato pari adi euro, in aumento del 20% anno su anno o del 16% anno su anno escludendo voci non ricorrenti.I risultati del primo semestre hanno beneficiato di(reddito da interessi netti (NII) e commissioni nette),per perdite su prestiti (LLP), portando a un rendimento medio annualizzato del capitale proprio di circa il 15,6%, in aumento rispetto al 13,6% del primo semestre 2023, si legge nell'analisi dell'agenzia di rating."Il primo semestre suggerisce uncon margini di interesse netti resilienti, un buon contributo dai ricavi da commissioni e minori costi del credito che compensano i probabili aumenti delle basi di costo derivanti principalmente da maggiori spese del personale e investimenti digitali - ha affermato, Vice President del team European Financial Institution Ratings di Morningstar DBRS - In questa fase, prevediamo che il 2024 si presenterà bene o meglio del 2023, se i trend della qualità degli asset non si discosteranno materialmente dalla traiettoria attuale".Scendendo nei dettagli, nel secondo trimestre 2024 isono aumentati del 6% anno su anno, principalmente grazie ai maggiori ricavi core. I ricavi totali sono rimasti stabili su base trimestrale nel secondo trimestre del 2024. I ricavi totali per il primo semestre del 2024 sono aumentati dell'8% anno su anno e i ricavi core sono aumentati del 9% anno su anno nello stesso periodoNel secondo trimestre, l'aggregato è aumentato del 6% anno su anno e dell'1% anno su anno dopo un calo dell'1% anno su anno nel trimestre precedente, dimostrando resilienza nell'NIM grazie a unae a costi di finanziamento dei depositi contenuti, e nonostante la debole erogazione di nuovi prestiti. Per il primo semestre del 2024, l'NII è aumentato del 10% anno su anno. "Ci aspettiamo che l'NII rimanga solido nel 2024 rispetto al 2023 con dinamiche nei volumi di prestito che alla fine compenseranno l'impatto negativo dovuto al continuo abbassamento dei tassi di interesse", si legge nel report.Nel secondo trimestre, lesono aumentate dell'8% anno su anno e del 2% anno su anno e per il primo semestre del 2024 le commissioni nette sono aumentate del 6% anno su anno. Lehanno mostrato un buon slancio nel primo semestre del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, mentre le commissioni dei servizi bancari tradizionali hanno ancora incorporato la frenata della crescita stagnante dei prestitiNel secondo trimestre del 2024, lesono diminuite del 14% anno su anno, tuttavia sono aumentate dell'1% rispetto al trimestre precedente. Le LLP per il primo semestre del 2024 sono diminuite dell'11% anno su anno, riflettendononostante tassi di interesse più elevati e un rallentamento dell'attività economica. I rischi derivanti dalle esposizioni dirette alla Russia presso UniCredit e Intesa Sanpaolo si sono ulteriormente ridotti e le banche hanno rilasciato solo una piccola frazione delle overlays che erano ancora elevate a fine giugno 2024.Ilmedio è stato di 32 bps nel primo semestre del 2024, in calo rispetto ai 41 bps del 2023 e al di sotto dei livelli riportati negli anni precedenti. "Sembra che alcune banche siano ora più ottimiste sul CoR previsto per il 2024, che dovrebbe attestarsi più vicino a un livello medio di 40 bps, a condizione che i trend della qualità degli asset rimangano benigni", viene sottolineato.Il capitale si è ulteriormente rafforzato nel trimestre, con ilfully loaded medio che ha raggiunto il 15,6% a fine giugno 2024, in aumento rispetto al 15,5% del trimestre precedente e al 15,3% a fine 2023, nonostante le maggiori distribuzioni agli azionisti. "Ciò implica un cuscinetto medio di oltre 640 bps al di sopra dei requisiti normativi minimi a fine giugno 2024", dice Morningstar DBRS.