Borse europee positive. Debole Piazza Affari

(Teleborsa) -, trascinato al ribasso dalle banche, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sopra la parità. Mentre si attendono i conti delle Big tech americane, il focus degli investitori si concentra sul settore auto dopo che il presidente USA, Donald Trump ha alleggerito le tariffe extra sul comparto.Sul fronte societario, in evidenzadopo i conti in frenata nel primo trimestre e la sospensione della guidance per le incertezze legate ai dazi USA. L'azienda ha confermato che entro la prima metà dell'anno si conoscerà il nuovo Amministratore Delegato.Lieve calo dell', che scende a quota 1,136. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 3.277,2 dollari l'oncia, in calo dell'1,18%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 59,82 dollari per barile, con un calo dell'1,00%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,50%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,56%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,14%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,54%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,50%, arrestando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 39.982 punti.di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 5,02%.Buona performance per, che cresce del 2,79%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,71%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,48%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,27%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,16%.scende dell'1,88%.Calo deciso per, che segna un -1,71%.Tra i(+2,11%),(+1,89%),(+1,80%) e(+1,79%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,99%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,54%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,18%.