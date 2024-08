Turchia, banca centrale conferma stima inflazione al 38%

(Teleborsa) - Stime confermate sull'in Turchia. La banca centrale ha lasciato invariate le sue previsioni sui prezzi al 38% per il 2024 ed al 14% per il prossimo anno.Lo ha fatto sapere il, intervenendo a un evento ad Ankara.La banca centrale, nella seduta di fine luglio, ha aumentato ial 50% avvertendo che la politica monetaria restrittiva sarà mantenuta fino a quando non si osserverà un calo significativo e duraturo della tendenza di fondo dell'inflazione mensile e le aspettative di inflazione convergeranno verso l'intervallo previsto.