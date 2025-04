Banca Ifis, ok BCE a Opas su illimity

Banca Ifis

(Teleborsa) - Laha autorizzatoad acquisire direttamente o indirettamente una partecipazione di controllo in. Ad annunciarlo la stessa Banca Ifis in una nota."Tenuto conto della natura non concordata dell’operazione e del fatto che Banca Ifis non ha condottosu illimity, Banca Centrale Europea ha prescritto che in caso di perfezionamento dell’Offerta Banca Ifis conduca una due diligence per la determinazione delderivante dall’operazione, a seconda della consistenza effettiva deldi illimity, da certificarsi da parte di una società di revisione e da trasmettersi senza ritardo a Banca d’Italia - si legge nel comunicato -. A seguito di ciò, Banca Ifis dovrà, altresì, determinare entro il mese successivo l’eventuale adozione delle azioni conseguenti, ove necessarie".L'8 gennaio Banca Ifis ha presentato un'volontaria totalitaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di illimity Bank.