Capri Holdings, trimestrale in rosso. Ricavi a -13% con debole domanda lusso

Capri Holdings

(Teleborsa) -, gruppo globale di moda e lusso composto da Versace, Jimmy Choo e Michael Kors, ha chiuso il primo trimestre dell'anno fiscale 2025 (terminato il 29 giugno 2024) con untotale di 1,07 miliardi di dollari, diminuito del 13,2% rispetto all'anno scorso. L'è stato di 689 milioni di dollari e il margine lordo è stato del 64,6%, rispetto agli 812 milioni e al 66,1% dell'anno precedente. Il margine è diminuito principalmente a causa di minori vendite a prezzo pieno.Laè stata di 14 milioni di dollari, o -0,11 dollari per azione, rispetto all'utile netto di 48 milioni di dollari, o 0,41 dollari per azione, dell'anno precedente. L'è stato di 4 milioni di dollari, o 0,04 dollari per azione, rispetto agli 88 milioni di dollari, o 0,74 dollari per azione, dell'anno precedente.I ricavi disono stati pari a 219 milioni di dollari, diminuiti del 15,4%. La perdita operativa di Versace è stata di 17 milioni di dollari e il margine operativo è stato del -7,8%."Nel complesso,del primo trimestre, poiché le prestazioni hanno continuato a essere influenzate dall'della moda - ha commentato il CEO John Idol - Stiamo continuando a gestire attentamente le nostre spese operative e i livelli di inventario alla luce del difficile contesto globale della vendita al dettaglio. Guardando al futuro, restiamo concentrati sull'esecuzione delle nostre iniziative strategiche per offrire una crescita sostenibile a lungo termine in ciascuna delle nostre case di lusso"."Versace, Jimmy Choo e Michael Kors hanno, come dimostrato dai 12,6 milioni di nuovi consumatori aggiunti nei nostri database, che rappresentano una crescita del 15% rispetto all'anno scorso - ha aggiunto - Ciò riflette il forte valore del marchio e il valore duraturo delle nostre tre case iconiche".