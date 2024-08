Criminalità informatica, ONU approva trattato

(Teleborsa) -contro la criminalità informatica. Si tratta del primo testo del genere approvato dalle Nazioni Unite nonostante la forte opposizione degli attivisti per i diritti umani che avevano messo in guardia da uno strumento di sorveglianza globale.Al termine di tre anni di negoziati e la sessione finale di due settimane a New York, i membri hanno approvato l, da sottoporre ora all'Assemblea generale per l'adozione formale.Nel dettaglio: il nuovo trattato entrerà in vigore una volta ratificato da 40 Paesi membri e mira aparticolare per quanto riguarda le immagini di abusi sessuali su minori e il riciclaggio di denaro. Non mancano però iuna alleanza di attivisti per i diritti umani e grandi aziende tecnologiche - che denunciando il raggio d'azione troppo ampio, sostengono che potrebbe equivalere a un trattato di "