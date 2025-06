Conferenza Mondiale sulla Disabilità, l'Intervento del Presidente Enac Di Palma

(Teleborsa) - Nell’ambito dei lavori dellin svolgimento a New York, presso la sede ONU, a cui sta partecipando su invito del Ministro per le disabilità11 giugno, nel corso del side-event “rganizzato dall’Italia, aperto dai saluti istituzionali dell’Ambasciatore Maurizio Massari, Rappresentante Permanente d’Italia alle Nazioni Unite, e del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli e ha illustrato le molteplici iniziative realizzate dall'Ente a favore dei passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità (PRM)."Èl Palazzo delle Nazioni Unite. Ringrazio il Ministro Locatelli per il prezioso lavoro che sta portando avanti in ambito nazionale e internazionale e per essere sempre presente e sempre pronta a supportare le iniziative di tutte le Associazioni e di tutti gli Enti, compreso l’Ente Nazione per l’Aviazione Civile, nella sua mission istituzionale a favore dei passeggeri PRM per garantire, a tutti, la piena accessibilità dell’esperienza di viaggio, sia negli aeroporti sia a bordo degli aerei".La Conferenza, che riunisce rappresentanti degli Stati parte della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (COSP18), quest'anno è dedicata al rafforzamento della consapevolezza pubblica dei diritti e dei contributi delle persone