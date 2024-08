Merck acquista terapia da Curon. Impatto da 750 milioni di dollari

Merck & Co.

(Teleborsa) -(conosciuta anche come MSD al di fuori di Stati Uniti e Canada), una delle più grandi società farmaceutiche del mondo, e Curon Biopharmaceutical, società biotecnologica privata, hanno stipulato un accordo definitivo in base al quale Merck, tramite una sussidiaria, ha, un nuovo anticorpo bispecifico sperimentale in fase clinica per il trattamento delle malattie associate alle cellule B."Continuiamo a identificare- ha affermato Dean Li, presidente di Merck Research Laboratories - I primi dati clinici hanno fornito solide prove del potenziale di CN201 di colpire e depletare le cellule B circolanti e tissutali con il potenziale di trattare una gamma di malattie maligne e autoimmuni".In base ai termini dell'accordo, Merck tramite una sussidiaria acquisirà tutti i diritti globali su CN201 per undi 700 milioni di dollari in contanti. Curon ha inoltrea ricevere fino a 600 milioni di dollari in pagamenti di traguardo associati allo sviluppo e all'approvazione normativa di CN201.Si prevede che la transazione si concluda nel terzo trimestre del 2024 e venga contabilizzata come acquisizione di asset. Merck prevede di registrare undi dollari (che riflette il pagamento anticipato e altri costi correlati), o circa 0,28 dollari per azione.