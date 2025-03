Merck, accordo da massimi 2 miliardi di dollari con Jiangsu Hengrui

Merck

(Teleborsa) -, colosso farmaceutico statunitense noto come MSD al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, e Hengrui Pharma, società farmaceutica cinese focalizzata sull'innovazione scientifica e tecnologica, hanno, un inibitore sperimentale orale a piccole molecole della lipoproteina(a), o Lp(a), attualmente in fase di valutazione in uno studio clinico di fase 2 in Cina. Si tratta di un farmaco sperimentale per le malattie cardiache.In base all'accordo, Hengrui Pharma ha concesso a Merck i diritti esclusivi per sviluppare, produrre e commercializzare HRS-5346 in tutto il mondo, esclusa la regione Greater China. Hengrui Pharma riceverà un pagamento anticipato die avrà diritto a ricevere pagamenti milestone associati a determinati traguardi di sviluppo, normativi e commerciali fino a, nonché royalty sulle vendite nette di HRS-5346, se approvato.