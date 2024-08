Hannover Re in cima al DAX dopo risultati sopra le attese

Hannover Re

(Teleborsa) -è in netto rialzo e risulta il, dopo aver comunicato 2024. La compagnia di riassicurazione tedesca ha registrato un aumento dell'utile netto del 21% a 1,2 miliardi di euro e ha confermato la sua guidance per l'intero anno 2024 (l'utile netto dovrebbe raggiungere almeno 2,1 miliardi di euro).Spicca il volo, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 230,6 e successiva a quota 237,5. Supporto a 223,7.