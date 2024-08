Pfizer, vaccino contro l'RSV mostra benefici in adulti immunocompromessi

Pfizer

(Teleborsa) -, colosso statunitense della farmaceutica, ha annunciato che il suoha generato unain uno studio di fase avanzata su adulti immunocompromessi di età pari o superiore a 18 anni a rischio di sviluppare una grave malattia delle vie respiratorie inferiori (LRTD) associata al virus respiratorio sinciziale (RSV)."Gli adulti immunocompromessi, come i pazienti con cancro o malattie autoimmuni, hanno un rischio sostanzialmente maggiore di sviluppare gravi complicazioni da RSV, ma attualmente non ci sono vaccini approvati per le persone di età compresa tra 18 e 59 anni negli Stati Uniti - ha affermato Annaliesa Anderson, Senior Vice President e Chief Scientific Officer, Vaccine Research and Development, Pfizer - Siamo incoraggiati dai dati positivi di questo studio, che forniscono prove importanti del fatto che Abrysvo ha ilin questa popolazione vulnerabile".