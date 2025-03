Positiva la borsa di Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Tokyo

principale indice azionario giapponese

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Si chiude in aumento la seduta per la Borsa di, seguendo il rally di Wall Street alimentato dalle speranze che l’amministrazione Trump possa adottare un approccio “light” sui dazi. Si muovono in ordine sparso, invece, i listini azionari d'estremo oriente che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.Ilmostra un rialzo dello 0,52%, mentre, al contrario,ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia.Pesante la Borsa di(-2%); con analoga direzione, in frazionale calo(-0,52%).Senza direzione(+0,12%); con analoga direzione, pressoché invariato(+0,11%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,13%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,06%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,03%.Il rendimento dell'scambia 1,58%, mentre il rendimento per ilè pari 1,88%.