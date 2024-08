Chipotle, Scott Boatwright nominato CEO ad interim

Chipotle Mexican Grill

Starbucks

(Teleborsa) -, catena di ristoranti statunitense, ha confermato che, Presidente e Amministratore delegato, ha accettato il ruolo di Presidente e Amministratore delegato die lascerà la società a partire dal 31 agosto 2024. Niccol è stato Amministratore delegato di Chipotle dal 2018 e Presidente del Consiglio di amministrazione dal 2020.Il Consiglio di amministrazione di Chipotle ha quindi. Boatwright è entrato a far parte di Chipotle nel 2017 e ha avuto un ruolo determinante nel guidare le operazioni di ristorazione per gli oltre 120.000 dipendenti e gli oltre 3.500 ristoranti dell'azienda."Boatwright e l'apprezzato leadership teamdell'azienda senza interruzioni", si legge in una nota.Inoltre,, che ha recentemente annunciato il suo ritiro da Chipotle nel 2025, ha accettato di rimanere nell'organizzazione a tempo indeterminato come Presidente di strategia, finanza e catena di fornitura per garantire una transizione fluida. In questo nuovo ruolo, Hartung supporterà Boatwright come CEO ad interim e continuerà la sua attuale supervisione di, Vicepresidente di finanza e incoming CFO, nonché di Carlos Londono, responsabile globale della catena di fornitura.Con questo cambio di leadership, Scott Maw, Lead Independent Director di Chipotle, è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione, con effetto immediato. "Grazie al nostro solido processo di pianificazione dei talenti, siamo- ha affermato Maw - Il consiglio è entusiasta di vedere altri leader forti espandere i loro ruoli e garantire crescita e sviluppo a più persone nell'organizzazione".