LVMH, Frederic Arnault nuovo CEO di Loro Piana. Annuncio su Fendi a breve

LVMH

(Teleborsa) - Il colosso francese del lussoha annunciato una serie di nomine per Louis Vuitton, Loro Piana e Christian Dior Couture, mentre ha detto che ilè nominatoa partire dal 10 giugno 2025 e diventerà membro del Comitato esecutivo di LVMH a gennaio 2026. Damien riferirà a Pietro Beccari, Presidente e CEO di Louis Vuitton. Damien Bertrand è stato nominato CEO di Loro Piana nel 2021.è nominatoa partire dal 10 giugno 2025. Frederic entrerà a far parte di Loro Piana a partire dal 26 marzo per un periodo di transizione con Damien Bertrand. Risponderà a Toni Belloni, Presidente di LVMH Italia. Frédéric Arnault è attualmente CEO di LVMH Watches, responsabile di Hublot, TAG Heuer e Zenith.è nominatoa partire dal 15 aprile 2025. Pierre-Emmanuel riferirà a Delphine Arnault, Presidente e CEO di Christian Dior Couture. Pierre-Emmanuel è entrato a far parte di Louis Vuitton nel 2019, assumendo crescenti responsabilità per i prodotti Menswear, gli accessori da donna, l'innovazione digitale, il visual merchandising e le comunicazioni, lavorando a stretto contatto con iconici direttori creativi."La desiderabilità delle nostre Maison è alimentata da leader dedicati e appassionati - ha commentato il- La visione, lo spirito imprenditoriale, la creatività e l'impegno per l'eccellenza di Damien, Frédéric e Pierre-Emmanuel saranno risorse per perseguire lo sviluppo dinamico delle nostre Maison. Queste tre nomine riflettono anche la capacità del nostro Gruppo di creare carriere".