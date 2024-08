Defence Tech balza in Borsa dopo mossa istituzionali per aumentare prezzo OPA

Defence Tech

(Teleborsa) -, anche se con volumi scarsi, per il titolo, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della cyber security e della data intelligence. A spingere gli acquisti è la decisione di un(Kairos Partners SGR, Mediolanum Gestione Fondi SGR, Generali Asset Management SGR e Change in Progress L.P.) di presentare al Panel previsto dal regolamento emittenti di Euronext Growth Milan di Borsa Italiana unadell'offerta pubblica di acquisto (OPA) diLo scorso 2 agosto Tinexta, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, ha fissato ilsu Defence Tech. Il 6 agosto ha comunicato di aver acquisito il 40% di Defence Tech dai soci Ge.Da Europe e Comunimpresa a un corrispettivo diper azione, a seguito dell'esercizio di un'prevista in un contratto dello scorso anno sul primo 20% del capitale.Negli scorsi giorni, l'unico broker che segue Defence Tech, ha consigliato dinell'OPA al prezzo fissato da Tinexta, giudicato "": dal prezzo dell'acquisto del primo 20% di DTH da parte di Tinexta e dalla valutazione fondamentale di 4,9 euro per azione (-36%); della media ponderata degli ultimi 12 mesi di 4,02 euro per azione (-22%); dal prezzo di chiusura di 3,91 euro per azione (-19%) del 20 giugno 2024, data precedente all'annuncio del prezzo della call sul 40,09%; dal prezzo di chiusura di 3,59 euro per azione (-12%) del 2 agosto 2024, immediatamente precedente all'annuncio del prezzo d'OPA; dal prezzo di IPO di 3,50 euro per azione (-10%), in data 29 ottobre 2021.Ottima la performance di, che, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,567 e successiva a 3,717. Supporto a 3,417.