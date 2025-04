Olidata, due nomine per il CdA d Sfera Defence

Gruppo Olidata

(Teleborsa) - Ilannuncia, il polo di eccellenza tecnologica del Gruppo, specializzato in soluzioni avanzate per il settore Cyber e Healthcare.in qualità di Consigliere eassume il ruolo di. Entrambi provenienti dal mondo delle Forze Armate, apportano un patrimonio di esperienze e conoscenze nel settore della difesa. La loro presenza nei vertici dell’azienda rappresenta dunque un forte segnale di continuità tra competenza istituzionale e innovazione tecnologica.A dare notizia delle nomine è, Amministratore Delegato di Sfera Defence, sottoloneando che "l’ingresso di due figure di tale calibro rappresenta un passo strategico per consolidare la nostra missione: continuare a costruire soluzioni tecnologiche proprietarie su misura per le esigenze più complesse del mercato attuale".