Nucera, salgono gli ordini. Incertezze nel mercato dell'idrogeno verde

(Teleborsa) -, azienda tedesca per le tecnologie a idrogeno, ha comunicato che lesono cresciute del 26% anno su anno e hanno raggiunto 235,7 milioni di euro nel(T3 2022/23: 187,5 milioni di euro).L'è sceso a 0,7 milioni di euro (T3 2022/23: 7,0 milioni di euro). Il calo dell'EBIT è dovuto in parte all'aumento pianificato dei costi di ricerca e sviluppo per l'implementazione della strategia di crescita AWE. D'altro canto, il margine lordo è sceso a causa di una quota AWE maggiore delle vendite totali e di un aumento degli altri costi delle vendite dovuto all'aumento di capacità e all'espansione di AWEL'per il gruppo è salita a 271,3 milioni di euro a causa di un forte sviluppo nel settore dell'elettrolisi dell'acqua alcalina (AWE) rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente (T3 2022/23: 242,4 milioni di euro). Ciò include circa 200 milioni di euro che sono stati riconosciuti come acquisizione ordini nel periodo di rendicontazione a seguito della ricezione della Notifica completa di procedere da H2 Green Steel."Nonostante i nuovi progetti, anche lo slancio di crescita è stato notevolmente rallentato nel terzo trimestre a causa dell'incertezza prevalente nel mercato dell'- si legge nella nota sui conti -e un ritmo lento degli impegni di finanziamento hanno portato a ritardi nella decisione di investimento finale (FID) di molti potenziali clienti in merito alle capacità di elettrolisi necessarie".La società, nella quale siachedetengono partecipazioni significative, ha comunicato che ledi vendite e utili per l'anno finanziario 2023/24 sono