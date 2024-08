Starbucks nomina Brian Niccol (da Chipotle) come CEO

Starbucks

(Teleborsa) -, iconica catena di caffè statunitense, ha annunciato che. Niccol inizierà il suo nuovo ruolo il 9 settembre 2024. Il direttore finanziario Rachel Ruggeri ricoprirà il ruolo di CEO ad interim fino a quel momento. Mellody Hobson, chair del board, diventerà lead independent director.Niccol è. Da quando è diventato CEO nel 2018, Niccol ha trasformato Chipotle: i ricavi sono quasi raddoppiati, gli utili sono aumentati di quasi sette volte e il prezzo delle azioni è aumentato di quasi l'800% durante la sua leadership, il tutto aumentando gli stipendi per i membri del team di vendita al dettaglio, ampliando i benefit e rafforzando la cultura.Laxman Narasimhan, nominato a capo dell'azienda nel settembre 2022, si dimette dal suo ruolo di amministratore delegato e membro del consiglio di amministrazione di Starbucks con effetto immediato.Prima di entrare a far parte di, Niccol è stato amministratore delegato di. Prima di diventare amministratore delegato, ha ricoperto ruoli tra cui Chief Marketing and Innovation Officer e Presidente. Ha anche ricoperto ruoli dirigenziali presso, un'altra divisione di. Ha iniziato la sua carriera nel brand management presso. Niccol attualmente fa parte del consiglio di amministrazione di Walmart."Avendo seguito il percorso di leadership e trasformazione di Brian presso Chipotle, ammiro da tempo il suo impatto di leadership - ha affermato, fondatore e presidente emerito di Starbucks - La sua eccellenza nel commercio al dettaglio e la sua comprovata esperienza nel fornire uno straordinario valore agli azionisti riconoscono l'elemento umano fondamentale necessario per guidare un'impresa guidata dalla cultura e dai valori.in un momento cruciale della sua storia".