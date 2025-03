Yum! Brands saluta il CEO Gibbs, andrà in pensione il prossimo anno

Yum! Brands

(Teleborsa) - David Gibbs, il CEO di, andrà in pensione il prossimo anno. Il Board del gruppo della ristorazione ha istituito un comitato per la nomina di un suo successore.Il titolo gruppo della ristorazione scambia di poco sopra la parità mettendo a segno un rialzo dello 0,34%.A livello comparativo su base settimanale, il trend delevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 157,2 USD. Primo supporto visto a 154,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 152,7.