Banche europee in Russia, utili in aumento in mezzo alle pressioni per l'uscita

Raiffeisen Bank International

UniCredit

OTP Bank

Deutsche Bank

ING

Commerzbank

Intesa Sanpaolo

Société Générale

HSBC

(Teleborsa) - Glidell'austriaca(RBI), dell'italianae dell'ungherese, le banche europee con la maggiore esposizione alla Russia,nonostante la pressione normativa per accelerare i piani di uscita. Lo sostiene Scope Ratings in un report sul tema.RBI, UniCredit e OTP Bank hanno visto i loro utili netti combinati in Russia crescere del 9,1% anno su anno nel(primo semestre del 2023: 1,1 miliardi di euro). Gli utili dell'intero anno sono stati a 2,2 miliardi di euro nel 2023 e 2 miliardi di euro nel 2022.RBI ha mantenuto l'delle tre a fine giugno 2024, con il 17,2% delle attività ponderate per il rischio rimaste in Russia, rispetto al 5,1% di UniCredit e al 4,8% di OTP Bank.L'unità russa dirimane la sua unità più redditizia, rappresentando circa la metà degli utili netti del gruppo. L'utile netto in Russia è aumentato del 2,8% anno su anno nel primo semestre del 2024 a 705 milioni di euro, principalmente a causa del rilascio di accantonamenti. Gli utili operativi sono diminuiti del 17%.L'utile netto diin Russia è cresciuto del 21,3% anno su anno nel primo semestre del 2024 a 329 milioni di euro, trainato dalla crescita dei ricavi e dalle minori spese operative (che hanno portato a una crescita del 12,5% degli utili operativi) e dal rilascio di accantonamenti. Il contributo agli utili del gruppo è stato di circa il 6%, invariato anno su anno.L'utile netto diin Russia è balzato dell'11,5% anno su anno a 57,2 miliardi di fiorini, mentre la sua quota nell'utile netto del gruppo è salita all'11,3%. Ciò è stato ottenuto aumentando l'utile operativo del 48% anno su anno, compensando il costo del rischio più elevato e l'onere fiscale sui pagamenti dei dividendi.I maggiori, tra cui il sequestro di attività in mezzo a sanzioni internazionali, hanno spinto a un approccio cauto che persisterà, in particolare dato il rischio di multe o la risoluzione di relazioni bancarie corrispondenti a seguito di potenziali indagini sulle sanzioni da parte delle autorità finanziarie europee o statunitensi. Tuttavia - sottolinea il report - in caso di uscite disordinate, come il deconsolidamento delle filiali russe e le svalutazioni delle esposizioni intra-gruppo, gli impatti sull'adeguatezza patrimoniale consolidata dovrebbero essere gestibili per i gruppi."Il processo di deconsolidamento delle filiali russe è impegnativo, data la legislazione locale e la necessità di approvazioni in più fasi. Riteniamo che i piani di riduzione recentemente annunciati siano costruttivi, sebbene non del tutto coerenti con le richieste delle autorità di regolamentazione per un'uscita accelerata dalla Russia - ha affermato Milya Safiullina, analista del team delle istituzioni finanziarie di Scope - Consideriamo uncome un'importante pietra angolare del processo decisionale costruttivo per le banche, che si concentrano su un'uscita ordinata dalle loro attività russe".Il report evidenzia che itra i tassi di interesse pagati ai depositanti russi e i tassi di interesse offerti dalla banca centrale russa. Mentre le banche europee hanno limitato le nuove attività di prestito negli ultimi trimestri nel tentativo di ridurre la loro presenza in Russia, hanno visto un afflusso molto ampio di depositi, aumentando la loro liquidità. Una quantità significativa di liquidità in eccesso delle sussidiarie russe è depositata presso la Bank of Russia."È- ha affermato Safiullina - Un altro motivo è lo svincolo di ingenti accantonamenti per perdite su prestiti, poiché i trend della qualità degli asset sono stati più forti di quanto le banche avessero previsto da febbraio 2022, quando le sanzioni internazionali sono aumentate drasticamente".Tra le altri grande banche, l'agenzia di rating evidenzia che l'esposizione dialla Russia è, con meno dello 0,1% di prestiti alla clientela e un'esposizione transfrontaliera in calo. Anche la quota di utili netti relativi alla Russia a livello di gruppo è stata insignificante nel 2023.Solo poche banche straniere sono state in grado dile loro attività in Russia, e in quel caso con grandi perdite.hanno venduto le loro unità russe; Intesa Sanpaolo ha ottenuto le autorizzazioni per cedere i suoi asset nel paese, ma l'operazione non è ancora stata completata.