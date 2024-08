Industria agroalimentare, MIMIT: Urso approva Accordo sviluppo con Italia Alimentari

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha approvatorelativo all’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nello specifico nella produzione di salumi, nelle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna.Lo comunica il Mimit in una nota spiegando che l'accordo, che prevede anche un programma di crescita occupazionale, è stato presentato dalle società Italia Alimentari S.p.A. e dalla controllata Castelfrigo LV, aziende del Gruppo Cremonini, specializzate nella lavorazione delle carni suine e nella produzione di salumi d’eccellenza della tradizione italiana.Il Gruppo Cremonini è tra i maggiori operatori internazionali dell’industria alimentare, specializzato nel settore delle carni, della distribuzione e della ristorazione., in coerenza con il piano nazionale Industria 4.0, ha per oggetto un articolato investimento industriale, da realizzare presso gli stabilimenti di Gazoldo degli Ippoliti (MN), Busseto (PR) e Castelnuovo Rangone (MO).In particolare,della lavorazione e della produzione di carni e salumi, con relativa valorizzazione dei tagli e dei prodotti trasformati, anche attraverso un importante progetto di economia circolare, all’ampliamento dell’attuale gamma e alla realizzazione di un nuovo polo logistico presso lo stabilimento di Busseto, destinato allo stoccaggio delle carni e dei semilavorati.L’accordo,r il contesto territoriale e la competitività delle imprese e per tale motivo, a sostegno dell’investimento, saranno concesse agevolazioni pari a 19.608.130 euro.L’accordo sarà gestito da