Inflazione USA, Biden: continui progressi, ma prezzi ancora troppo alti

(Teleborsa) - Il rapporto odierno sui prezzi al consumo (+0,2% su mese come da attese e +2,9% su anno sotto il +3% atteso) "mostra chee nella riduzione dei costi per le famiglie americane". Lo afferma il presidente degli Stati Uniti,"L'inflazione è scesa sotto il 3% e l'inflazione di fondo è scesa al livello più basso da aprile 2021 - ha aggiunto - Abbiamoper ridurre i costi per gli americani che lavorano duramente, ma stiamo facendo veri progressi, con i salari che aumentano più velocemente dei prezzi per 17 mesi consecutivi"."I prezzi sono ancora troppo alti - ha sottolineato Biden - Le. Ecco perché stiamo affrontando Big Pharma per abbassare i prezzi dei farmaci da prescrizione. Stiamo tagliando la burocrazia per costruire più case mentre affrontiamo i proprietari immobiliari aziendali che aumentano ingiustamente l'affitto. E stiamo affrontando speculazioni sui prezzi e tariffe spazzatura per abbassare i costi quotidiani, dalla spesa ai viaggi aerei. I repubblicani del Congresso aumenterebbero i prezzi per le famiglie della classe media mentre taglierebbero le tasse per i miliardari e le grandi aziende. Mentre cercano di riportarci indietro, noi combatteremo per il futuro".