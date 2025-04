Trump: mercati Cina stanno crollando, non ha riconosciuto mio avvertimento

(Teleborsa) - "I prezzi del petrolio sono in calo, i tassi di interesse sono in calo (la lenta Fed dovrebbe tagliare i tassi!), i prezzi dei prodotti alimentari sono in calo,e gli USA, abusati da tempo, stanno portando miliardi di dollari a settimana dai paesi abusanti con tariffe già in vigore". Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti,, sul suo social network Truth (parti in maiuscolo comprese)."Questo nonostante il fatto che il più grande abusatore di tutti, la, abbia appena aumentato le sue tariffe del 34%, in aggiunta alle sue tariffe ridicolmente alte a lungo termine (in più!),", ha scritto."Hanno guadagnato abbastanza, per decenni,I nostri "leader" passati sono da biasimare per aver permesso che questo, e così tanto altro, accadesse al nostro Paese. RENDIAMO L'AMERICA DI NUOVO GRANDE!", ha concluso il suo post, mentre i mercati azionari di tutto il mondo continuano ad essere pesantemente colpiti dai suoi dazi più alti delle attese, che potrebbero portare a un aumento dell'inflazione e un significativo rallentamento della crescita, con alcune banche d'affari che iniziano a ipotizzare degli scenari recessivi.