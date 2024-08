H&R Block: aumento del dividendo del 17%, nuovo buyback per 1,5 miliardi di dollari

H&R Block

(Teleborsa) -, società statunitense che fornisce servizi di preparazione delle dichiarazioni dei redditi, prodotti finanziari e soluzioni per le piccole imprese, ha chiuso l'esercizio al 30 giugno 2024 con undi 3,6 miliardi di dollari (aumento del 4%) eper azione dalle operazioni in corso di 4,14 dollari (aumento del 16%).Nell'anno fiscale 2024, la società ha350 milioni di dollari, ovvero un altro 5,5%, delle azioni in circolazione a un prezzo medio di 43,66 dollari.La società ha annunciato un aumento del 17% del suotrimestrale a 0,375 dollari per azione. Inoltre, ha annunciato una nuova autorizzazione al riacquisto di azioni di 1,5 miliardi di dollari, che sostituisce l'autorizzazione precedente.Leper l'anno fiscale 2025 indicano un altro anno di crescita del fatturato, un crescita dell'EBITDA che supera il fatturato e utili per azione che crescono ancora più rapidamente.