Technogym, 2024 da record. Dividendo a 0,80 euro con componente straordinaria

Technogym

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness, ha chiuso ilcon il nuovo record dipari a 901 milioni di euro (+11,5% rispetto al 2023 o +12% a cambi costanti). La crescita è a doppia cifra sia in ambito commercial (+11,6%) che in quello consumer (+11,3%). Il 2024 si confronta peraltro con un 2023 che aveva registrato il nuovo record di fatturato per il Gruppo. Il tasso di crescita è particolarmente interessante nelle Americhe (+13,9%), così come in MEIA ed Europa, ancora più notevole se si considera che anche l'Asia ha visto aumentare i ricavi (+5,6%).L'è salito a 178 milioni di euro (+17%), facendo registrare anche il terzo anno consecutivo di incremento dell'pari al 19,8%, considerando il 17,5% del 2021, il 18,3% del 2022 e il 18,8% del 2023. L'cresce del +15% a 90 milioni di euro, migliorando la profittabilità del gruppo ora pari al 10% dei ricavi, contro il 9,7% del 2023.Bene anche la, positiva per 160 milioni di euro, in ulteriore miglioramento rispetto a 127 milioni del 2023, nonostante il buyback di azioni proprie completato nella prima parte del 2024.La proposta diè pari a 0,80 euro per azione, di cui 0,30 euro quale dividendo ordinario e 0,50 euro quale dividendo straordinario, allo scopo di ottimizzare la struttura finanziaria dovuta alla generazione di cassa netta degli ultimi anni (per un totale di circa 159,3 milioni di euro). Il dividendo verrà posto in pagamento in data 21 maggio 2025 (data stacco cedola 20 maggio 2025 e record date 19 maggio 2025).