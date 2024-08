Intel, S&P taglia rating a "BBB+" con outlook negativo

Intel

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha abbassato ilsu, colosso statunitense dei semiconduttori, da "A-" a "" con".L'agenzia di rating si aspetta che idi Intel sianonei prossimi due o tre anni, poiché l'ambiente di spesa dei clienti e le dinamiche competitive nei suoi segmenti di business principali continuano a essere sfidanti.Solo in parte il piano di Intel di implementaresuperiori a 10 miliardi di dollari nel 2025, tra cui la riduzione delle spese operative e i tagli alla spesa in conto capitale, mitiga la traiettoria di crescita inferiore. S&P si aspetta che queste azioni si traducano in un free operating cash flow (FOCF) positivo a partire dal 2025, in anticipo di circa due anni rispetto alle precedenti aspettative."Consideriamo la decisione dell'azienda dia partire dal quarto trimestre del 2024 favorevolmente dal punto di vista del credito", si nelle nel report.Sebbene il FOCF di Intel dovrebbe migliorare, S&P considera ancora il, previsto al 3% nel 2025 e al 10% nel 2026, più debole di quanto ritenuto coerente con il rating (15%). Inoltre, prevede che il rapporto debito/EBITDA raggiungerà il mid-2x entro la fine del 2025 e il low-2x nel 2026."Le prospettive negative riflettono il, mentre continua a navigare tra i venti contrari del settore e la pressione competitiva nei suoi segmenti di business principali - viene evidenziato - L'esecuzione di successo della sua roadmap tecnologica, i lanci di prodotti puntuali e il raggiungimento delle riduzioni dei costi pianificate aiuterebbero le metriche di credito di Intel a tornare a livelli appropriati all'attuale rating nei prossimi due anni".