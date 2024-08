Pfizer-BioNtech, vaccino influenza-COVID non raggiunge un obiettivo in studio Fase 3

Pfizer

(Teleborsa) -, colosso statunitense della farmaceutica, e, azienda tedesca di biotecnologia e biofarmaceutica, hanno annunciato che, in uno studio di fase 3, ilhadi immunogenicità.Il candidato combinato è costituito dal candidato vaccino antinfluenzale a base di mRNA di Pfizer con il vaccino COVID-19 autorizzato dalle aziende. Lo studio di fase 3 ha misurato due obiettivi di immunogenicità primaria (immunogenicità contro SARS-CoV-2 e immunogenicità contro l'influenza A e B), di cui uno è stato raggiunto."Lo studio non ha raggiunto uno dei suoi obiettivi primari di immunogenicità di non inferiorità contro ilnonostante abbia ottenuto risposte più elevate all'influenza A e risposte COVID-19 comparabili rispetto ai vaccini di confronto", si legge in una nota.In uno studio di fase 2 separato, Pfizer ha valutato candidati vaccini autonomi a mRNA antinfluenzale(tIRV) che hanno dimostrato una "solida immunogenicità".Le aziende "volte a migliorare le risposte immunitarie contro l'influenza B e discuteranno i prossimi passi con le autorità sanitarie".