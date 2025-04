Circle con ARELOGIK per studio su sistema di monitoraggio traffico portuale

Circle

(Teleborsa) -, PMI Innovativa a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, in raggruppamento temporaneo di impresa con ARELOGIK, annuncia di essersi aggiudicata lo studio per lo sviluppo e l’implementazione di un avanzato sistema di monitoraggio del traffico veicolare nelle aree portuali di Venezia e Chioggia.Ilper Circle è di circa 70.000 euro.L’iniziativa, spiega una nota, è promossa dall’Autorità die si inserisce all’interno di un ampio progetto di trasformazione digitale, mirato a ottimizzare l’efficienza operativa, migliorare la sicurezza e promuovere la sostenibilità ambientale dei porti di Venezia e Chioggia. Grazie a una infrastruttura tecnologica avanzata da sviluppare in diverse fasi attuative, il nuovo sistema di monitoraggio consentirà la raccolta, l’elaborazione e la condivisione in tempo reale dei dati relativi ai flussi veicolari, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa, di migliorare la pianificazione e il controllo delle attività portuali e, in prospettiva, di estendere i servizi a favore degli autotrasportatori e dei concessionari dei porti di Venezia e Chioggia.Il progetto si articolerà in: la prima fase riguarderà lo studio di fattibilità e la definizione del modello di rete di monitoraggio, comprensiva dell’analisi e della mappatura dei flussi veicolari, dell’individuazione delle esigenze specifiche e della definizione di un piano di implementazione modulare. La seconda fase sarà dedicata alla realizzazione del sistema integrato, con l’installazione di sensoristica avanzata e lo sviluppo del software per la gestione e l’analisi dei dati, fino alla fase di collaudo e rilascio in esercizio., ha dichiarato: "Siamo entusiasti di poter contribuire all’evoluzione digitale di due porti così strategici come quelli di Venezia e Chioggia. Questo progetto rappresenta un importante riconoscimento delle competenze che Circle e ARELOGIK mettono al servizio del settore portuale, con un approccio orientato all’innovazione e all’integrazione di soluzioni digitali su misura. Il nostroe gli operatori nell’affrontare le sfide future, garantendo efficienza e sostenibilità, come da piano industriale “Connect 4 Agile Growth”.”, dal canto suo, ha spiegato: “Siamo onorati di poter contribuire all’ottimizzazione tecnologica dell’AdSP del Mare Adriatico Settentrionale a beneficio di tutta la community portuale. Attraverso una rigorosa analisi trasportistica ed economica saremo in grado diimplementato da una realtà di eccellenza nel settore della digitalizzazione della logistica come Circle”.