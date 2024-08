Alkemy, parte l'OPA a 12 euro. Prezzo considerato basso da più parti

Alkemy

(Teleborsa) - Retex, società controllata da FSI SGR, ha ricordato che in data odierna, 19 agosto 2024, alle 8:30 (ora italiana), hapromossa sulle azioni, società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata su Euronext STAR Milan. Il periodo di adesione, pari a 25 giorni di Borsa aperta, terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 20 settembre 2024, salvo proroghe.Ilè pari, per ciascuna azione portata in adesione, ada intendersi "cum dividend", ovverosia inclusivo delle cedole relative a eventuali dividendi che potranno essere deliberati e distribuiti dall'emittente.In conseguenza de: (i) l'accordo di adesione e reinvestimento sottoscritto da Retex con Duccio Vitali; (ii) gli accordi di adesione sottoscritti da Retex con 10 azionisti di Alkemy, parte del top management (Claudio Benasso, Silvia Bosani, Luca Bosco, Federica Busino, Paolo Cederle, Guido Cuzzocrea, Paolo Fontana, Enrico Meacci, Alberto Saccardi e Oscar Zoggia); e (iii) l'accordo di adesione e reinvestimento sottoscritto da Retex con Twinfin S.r.l. , società controllata dall'imprenditore Alberto Bitetto, l'offerente ha raggiuntoaventi a oggetto complessivamente 1.078.019 azioni, rappresentative dele, per effetto della maggiorazione del voto, del 27,64% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee degli azionisti di Alkemy.L'OPA su Alkemy ha però attirato anche, che viene considerato troppo basso: il CdA ha ritenuto non congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo; analisti come quelli dihanno detto di ritenere il prezzo non "particolarmente interessante"; azionisti di peso come Giovanni Tamburi (, TIP), che detiene una quota del 7,48% di Alkemy, ha dichiarato che il prezzo dell'offerta non è congruo.